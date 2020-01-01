Погода в Украине на 25 февраля: Дожди и облачно

В Украине ожидается дождливая и облачная погода.

Погода во вторник, 25 февраля, в Украине будет дождливая и облачная. Дожди вероятны на западе Украины, Винницкой, Житомирской и в западных районах Киевской области. В остальных регионах в течение дня будет в основном сухая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читай также: В Одессе бушует циклон Юля: с домов сносит крыши, на дороги падают деревья

В западных областях страны температура воздуха днем составит от +9 до + 11 градусов тепла, ночью от -1 до -2;

На севере Украины температура днем +4… +6, ночью -1… -3;

В центральных областях температура днем от +5 до +7, ночью от 0 до -2;

На востоке страны днем от +4 до +6, ночью 0… -2;

На юге Украины днем от +7 до +9 градусов, ночью 0… -2;

В Крыму днем +6… +8, ночью -1… +2;

В Киеве днем +4… +6, ночь 0… -2.

По словам синоптика Натальи Диденко завтра, 25 февраля, очередной циклон с запада Европы пришлет к нам атмосферный фронт.

Завтрашний циклон Zehra, центр которого окажется над Данией, своим атмосферным фронтом вызовет осадки лишь в западной части Украины. Максимум дотянет до Винницкой, Житомирской, западных районов Киевской области. Однако ближайшей ночью циклон Yulia еще зацепится пальчиком наших восточные области, поэтому там ночью ожидается мокрый снег и штормовой ветер, - пишет Диденко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.