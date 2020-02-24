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“Слуга народа" не будет дорабатывать закон о государственном языке - Кравчук

Комментариев: 5
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики не работает над изменениями или новой редакцией закона о языке.
Народный депутат Евгения Кравчук
Народный депутат Евгения Кравчук
Евгения Кравчук/Facebook

Фракции “Слуга народа“ не планирует дорабатывать закон о государственном языке. Об этом в комментарии Telegram-каналу Pavlоvsky-News заявила народный депутат от “Слуга Народа“, замглавы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук 

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“Комитет запланировал серию круглых столов на тему важных гуманитарных вопросов сфере религии, истории и языка. Но мы не работаем над изменениями или новой редакцией закона, - рассказала Кравчук.

Отметим, что накануне нардеп от “Слуга Народа“ Александр Ткаченко заявил, что принятый в последние дни прошлой каденции Рады закон о языке заложил определенные риски для общества. Об этом заявил в интервью изданию “Главком“. 

“Относительно этого языкового закона есть вопросы, скажем, штрафы за использование языка в сфере услуг“, – заявил Ткаченко.

 

Pavlоvsky-News/Telegram

 


Напомним, В “Слуге Народа“ рассказали, почему не могут принять постановление о Майдане.

 

 

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Комментариев (5)
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парень_Киев_27    24.02.2020, 17:35
Оценка:  0
парень_Киев_27
Рейтинг Зеленского и дальше будет падать...
colavova    24.02.2020, 18:08
Оценка:  +1
colavova
из-за иврита?
Андрей    24.02.2020, 18:10
Оценка:  +2
Андрей
В том числе...
Андрей    24.02.2020, 18:11
Оценка:  +2
Андрей
Но в основном из-за дичайшей профнепригодности...
nelci    24.02.2020, 18:20
Оценка:  0
nelci
А вдруг! Зе проснется и начнет выполнять взятые предвыборные обязательства? Хотя , "куля в лоб" умнее, свой миллиард слямзил и тихо свалил , себе на радость!
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