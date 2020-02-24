“Слуга народа" не будет дорабатывать закон о государственном языке - Кравчук

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики не работает над изменениями или новой редакцией закона о языке.

Фракции “Слуга народа“ не планирует дорабатывать закон о государственном языке. Об этом в комментарии Telegram-каналу Pavlоvsky-News заявила народный депутат от “Слуга Народа“, замглавы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук

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“Комитет запланировал серию круглых столов на тему важных гуманитарных вопросов сфере религии, истории и языка. Но мы не работаем над изменениями или новой редакцией закона, - рассказала Кравчук.



Отметим, что накануне нардеп от “Слуга Народа“ Александр Ткаченко заявил, что принятый в последние дни прошлой каденции Рады закон о языке заложил определенные риски для общества. Об этом заявил в интервью изданию “Главком“.



“Относительно этого языкового закона есть вопросы, скажем, штрафы за использование языка в сфере услуг“, – заявил Ткаченко.



Напомним, В “Слуге Народа“ рассказали, почему не могут принять постановление о Майдане.

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