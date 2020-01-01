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В Николаеве ураганным ветром сдуло мост

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Видео происшествия попало на камеры наблюдения.
В Николаеве ураганным ветром сдуло мост
© 0512.com.ua
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В Николаеве ураганным ветром сдуло мост
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В Николаеве из-за ураганного ветра был частично разрушен пешеходный мост. Об этом сообщает местное издание 0512.com.ua.

На опубликованных в сети видео хорошо видно как сильный ветер отрывает от берега плавучий понтонный мост. Хотя в этот момент по мосту проходили люди, на поврежденной секции никого не было.

Напомним, на юге Украины бушует циклон Юля. В Одесской области ураган сносит крыши зданий и валит деревья.

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