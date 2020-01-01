В Николаеве ураганным ветром сдуло мост
Видео происшествия попало на камеры наблюдения.
В Николаеве ураганным ветром сдуло мост
© 0512.com.ua
Фото 1/3
В Николаеве ураганным ветром сдуло мост
Показать полный текст
Реклама
Читай также: Ураган в Одессе: в центре города на девушку упало дерево, она погибла
В Николаеве из-за ураганного ветра был частично разрушен пешеходный мост. Об этом сообщает местное издание 0512.com.ua.
На опубликованных в сети видео хорошо видно как сильный ветер отрывает от берега плавучий понтонный мост. Хотя в этот момент по мосту проходили люди, на поврежденной секции никого не было.
Напомним, на юге Украины бушует циклон Юля. В Одесской области ураган сносит крыши зданий и валит деревья.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.