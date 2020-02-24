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Супрун и Турчинов возглавили рейтинг политического негатива

Комментариев: 2
Супрун и Турчинов возглавили рейтинг политического негатива

Ульяна Супрун, Александр Турчинов, Евгений Мураев, Владимир Вятрович и Валерия Гонтарева вызывают у украинцев наиболее негативную реакцию из-за своей деятельности. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Медиа-опрос», сообщает From-UA.

Кроме имен, респондентов просили назвать причины негативного отношения к тому или иному политику. В результате исследования удалось сформировать рейтинг политического негатива.

На первом месте оказалась Ульяна Супрун, которой украинцы не могут простить развал медицины и убийственную «медреформу». Второе место в рейтинге занял Александр Турчинов. Респонденты отметили, что причина – развязывание войны, пропаганда ненависти и сдача Крыма.

Третью строчку в рейтинге за политическую проституцию, предательство и фактическое отсутствие сплоченной оппозиции в составе новоизбранной ВР занял Евгений Мураев. Немного отстал от него Владимир Вятрович, который вызывает негативные эмоции языковыми законами, фактическим запретом русского языка и ситуацией с языками других нацменьшинств.

Пятое место в рейтинге за уничтожение украинской банковской системы, невозвращенные деньги вкладчиков, вывод денег в офшоры и падение гривни в три раза заняла Валерия Гонтарева.

Отметим, в опросе приняли участие почти три тысячи респондентов.

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Комментариев (2)
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vicinq    24.02.2020, 17:57
Оценка:  +4
vicinq
Статью 100пудово писал рабинович
colavova    24.02.2020, 18:06
Оценка:  +1
colavova
по заказу мертвечука
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