Супрун и Турчинов возглавили рейтинг политического негатива

Ульяна Супрун, Александр Турчинов, Евгений Мураев, Владимир Вятрович и Валерия Гонтарева вызывают у украинцев наиболее негативную реакцию из-за своей деятельности. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Медиа-опрос», сообщает From-UA.

Кроме имен, респондентов просили назвать причины негативного отношения к тому или иному политику. В результате исследования удалось сформировать рейтинг политического негатива.

На первом месте оказалась Ульяна Супрун, которой украинцы не могут простить развал медицины и убийственную «медреформу». Второе место в рейтинге занял Александр Турчинов. Респонденты отметили, что причина – развязывание войны, пропаганда ненависти и сдача Крыма.

Третью строчку в рейтинге за политическую проституцию, предательство и фактическое отсутствие сплоченной оппозиции в составе новоизбранной ВР занял Евгений Мураев. Немного отстал от него Владимир Вятрович, который вызывает негативные эмоции языковыми законами, фактическим запретом русского языка и ситуацией с языками других нацменьшинств.

Пятое место в рейтинге за уничтожение украинской банковской системы, невозвращенные деньги вкладчиков, вывод денег в офшоры и падение гривни в три раза заняла Валерия Гонтарева.

Отметим, в опросе приняли участие почти три тысячи респондентов.