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В МИД вызвали посла Сербии из-за "российского Крыма" на ярмарке в Белграде

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На российском стенде на выставке в Белграде появилась символика так называемой "республики Крым".
Посол Сербии в Украине Ацу Йованович.
Посол Сербии в Украине Ацу Йованович.
kiev.mfa.gov.rs

В понедельник, 24 февраля, в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Сербии в Украине Ацу Йованович. Причиной стало размещения на российском стенде в столице Сербии Белграде названия и символики так называемой "Республики Крым". Об этом информирует пресс-служба МИД Украины.

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"Внимание посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым, а также передано требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем", - сообщили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что посол Йованович признал факт нарушения, и подтвердил неизменную позицию Сербии о поддержке территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

Напомним, в Сербии коп убил всех своих родственников и покончил с собой.

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