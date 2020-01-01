На Черкасчине расцвели гектары редких подснежников

Теплая зима вызвала рекордно ранее цветение складчатого подснежника, который кроме Черкасской области цветет только в Карпатах и Крыму.

В лесном урочище Холодный Яр в Черкасской области на площади более 60 гектаров аномально рано расцвели краснокнижные подснежники. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщают UA: Первый и ТСН.

В лесном массиве уже много туристов, которые съезжаются посмотреть на огромные поляны складчатого подснежника.

Отмечается, что чтобы обеспечить охрану популяции, местные экологи и студенты уже традиционно проводят в урочище акцию Первоцвет.

"В этом году зимы почти не было. Мы уже 19 год подряд приезжаем в урочище Холодный Яр для охраны подснежников. И в этом году это самый ранний приезд. Климатические изменения вряд ли повлияют на популяцию подснежников, так как растения именно раннецветущие", - рассказал директор Учебно-научного института естественных и аграрных наук Максим Гаврилюк.

Волонтенры оградили поляны с подснежниками лентами и установили предупредительные таблички. По словам организаторов, акция - волонтерская, поэтому нуждается в финансовой поддержке.

По словам заведующего филиала Холодный Яр Национального заповедника Чигирин Богдана Легоняка, ежегодно популяция растений распространяется: участки становятся большими по размерам, некоторые, расположенные рядом, срослись - уже есть такие, которые достигают 12-13 гектаров.

Стоит отметить, что местные подснежники - уникальные растения. Они характерны для горной местности и, кроме пяти центров-локалитетов в Холодном Яру, в Украине встречаются только в горах.

Напомним, ранее был найден самый большой в мире цветок-"монстр". Он имеет диаметр почти 122 см и признана самым большим цветком.

Ранее сообщалось, что в Киеве началась метеорологическая весна. А метеорологическая зима так и не наступила.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet