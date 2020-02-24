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В Черкасской области расцвели гектары редких подснежников

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Теплая зима вызвала рекордно ранее цветение складчатого подснежника, который кроме Черкасской области цветет только в Карпатах и Крыму.
В урочище Холодный Яр расцвели редкие подснежники
В урочище Холодный Яр расцвели редкие подснежники
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В лесном урочище Холодный Яр в Черкасской области на площади более 60 гектаров аномально рано расцвели краснокнижные подснежники. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщают UA: Первый и ТСН.

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В лесном массиве уже много туристов, которые съезжаются посмотреть на огромные поляны складчатого подснежника.

Отмечается, что чтобы обеспечить охрану популяции, местные экологи и студенты уже традиционно проводят в урочище акцию Первоцвет.

“В этом году зимы почти не было. Мы уже 19 год подряд приезжаем в урочище Холодный Яр для охраны подснежников. И в этом году это самый ранний приезд. Климатические изменения вряд ли повлияют на популяцию подснежников, так как растения именно раннецветущие“, - рассказал директор Учебно-научного института естественных и аграрных наук Максим Гаврилюк.

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Волонтенры оградили поляны с подснежниками лентами и установили предупредительные таблички. По словам организаторов, акция - волонтерская, поэтому нуждается в финансовой поддержке.

По словам заведующего филиала Холодный Яр Национального заповедника Чигирин Богдана Легоняка, ежегодно популяция растений распространяется: участки становятся большими по размерам, некоторые, расположенные рядом, срослись - уже есть такие, которые достигают 12-13 гектаров.

Стоит отметить, что местные подснежники - уникальные растения. Они характерны для горной местности и, кроме пяти центров-локалитетов в Холодном Яру, в Украине встречаются только в горах.

Напомним, что в Киеве началась метеорологическая весна. А метеорологическая зима так и не наступила.

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Теги: цветы, цветение, Черкасская область, подснежники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxelohos    24.02.2020, 21:13
Оценка:  0
Boxelohos
Методы Киселева рассчитаны на полных идиотов, которые даже не пробуют критически мыслить. Методы Шария рассчитаны на тех, кто уверен, что умеет критически мыслить. Не нужно верить мне, попробуйте опровергнуть опровержения.
bertal    24.02.2020, 19:58
Оценка:  -6
bertal
Смешные, они в Киеве уже отцвели
Брюква_и_Клюква    24.02.2020, 20:40
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Где-где отцвели? Зачем ты брешешь, иноземец?
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