Суд не восстанавливал Насирова в должности – Минюст

Министр юстиции указал на ошибочное трактование постановления суда журналистами.

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Шестой апелляционный административный суд города Киева не восстанавливал Романа Насирова на посту главы Государственной фискальной службы. Об этом заявил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

Производство с требованиями по восстановлению в должности и взысканию утраченного заработка было приостановлено по ходатайству самого истца (то есть Насирова). Вместо этого суд действительно оставил без изменений решение суда первой инстанции и подтвердил незаконность распоряжения КМУ об увольнении господина Насирова с должности председателя ГФС, - написал глава Минюста.

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Он пояснил, что текущий статус дела таков: увольнение признано незаконным, однако принудительного восстановления в должности нет.

Малюська отметил, что в Минюсте ожидают полного текста постановления Шестого апелляционного административного суда с тем, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

Кассационную жалобу точно подадим, - пообещал министр.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что апелляционный суд восстановил Насирова в должности главы ГФС.

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