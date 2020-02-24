Украина получила почти тысячу тестов на коронавирус

На данный момент в Украине использовали три тест-системы - все оказались отрицательными. Вскоре ими проверят все находящихся в обсервации.

Всемирная организация здравоохранения передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19 в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья, сообщает Минздрав в понедельник, 24 февраля.

Отмечается, что наборы содержат примерно 3 тысячи реакций, чего достаточно для исследования на заболевания более 950 человек.

"Во всем европейском регионе усилены меры по тестированию: ВОЗ ввела механизм передачи клинических образцов пациентов (тех, которые соответствуют эпидемиологическом определению подозрения на инфицирование COVID-19) в международные референс-лаборатории. В настоящее время в европейском регионе работают шесть международных лабораторий для выявления и проверки на новый коронавирус", - сообщает Минздрав.

Как рассказал LB.ua и.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин, ранее Украина также закупила тест-систему на 90 образцов, ее использовали для трех испытаний (ни один случай коронавируса не подтвердился). Таким образом, в наявности осталось еще 987 тестов.

"В ближайшее время мы будем делать исследование тем, кто находится на обсервации, то есть будет минус 105 тестов. 882 останется. В том случае, если не будет потребности в дополнительных исследованиях. Но в любом случае, этого достаточно, чтобы осуществлять диагностику на центральном уровне. Кроме того, мы планируем отправить часть тестов в районные лаборатории, чтобы уменьшить затраты времени на доставку образцов для проведения тестирования", - рассказал Кузин.

Он также сообщил, что сейчас на этапе разработки находятся тест-системы двух отечественных производителей.

Система, которую передала Украине ВОЗ - французско-немецкая. А первые 90 тестов - немецкие.

Ранее в Китае заявили, что разработали вакцину, которая показала эффективность против коронавируса. Но еще нужны дальнейшие проверки и доработки.

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