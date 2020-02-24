В Ужгороде созывает комиссию из-за коронавируса
Закарпатская облгосадминистрация на вторник, 25 февраля созывает на заседание временную противоэпидемическую комиссию с целью предотвращения занесения Covid-19 в Украину в результате вспышки коронавируса в Италии. Об этом сообщает Mukachevo.net.
Заседание эпидкомиссии назначено на 10:00. В нем будут участвовать медики, таможенники и пограничники.
Отмечается, что в Закарпатье возвращается много заробитчан на "итальянских бусиках". Именно они стали причиной тревоги чиновников.
Комиссия рассмотрит вопрос о готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых можно подозревать коронавирус и налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.
В ОГА утверждают, что на Закарпатье утвержден алгоритм действий врачей учреждений здравоохранения при обращении лица, с подозрением на COVID-2019.
Также созданы пять медицинских групп экстренного реагирования в случае выявления лиц с симптомами острой респираторной болезни на КПП.
Ранее сообщалось, что Консульство Украины в Милане приостанавливает работу из-за коронавируса.
По последним данным в Италии зафиксировано более 220 случаев заболевания коронавирусом, 6 человек умерли.
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