Гончарук: Украина усиливает меры безопасности

Всех пассажиров, прибывающих из стран, где зафиксировали случаи коронавируса, будут проверять на границе. Такие меры касаются как авиа, так и автомобильного сообщения.

Украина усиливает меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга в понедельник, 24 февраля.

Он отметил, что такое решение было принято на заседании оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса.

Гончарук подчеркнул, что все пассажиры, которые будут прибывать самолетами из стран, где ранее подтвердились случаи заражения, будут проверяться в том же режиме, в котором проверялись самолеты с азиатского направления.

"В связи с тем, что в Италии новый виток заболеваний, мы приняли решение о том, что пассажиры, которые будут прибывать самолетами из всех стран, в которых зафиксированы подтвержденные случаи коронавируса, будут проверяться в том же режиме, в котором проверялись самолеты с азиатского направления, то есть мы ужесточаем меры безопасности в Украине", - сказал премьер.

Кроме того, он отметил, что ко всем приехавшим в Украину автобусами, будут приняты аналогичные меры безопасности.

"Кроме проверок в аэропортах, в связи с тем, что у нас много граждан находится в Италии, и многие из них приезжает в Украину не самолетами, а автобусами, через Закарпатье, через пропускные пункты, мы уже организовали работу и с завтрашнего дня там также будут приняты аналогичные меры безопасности", - добавил Гончарук.

При этом премьер добавил, что на КПВВ отправляется руководитель Государственной пограничной службы.

"Сегодня туда отправляется руководитель Государственной пограничной службы чтобы лично проконтролировать и организовать эту работу. Сейчас нет никаких оснований для волнения, все службы задействованы", - отметил Гончарук.

При этом премьер успокоил украинцев и добавил, что если будет зафиксирован случай заражения коронавирусом в Украине, подготовлено достаточное количество боксов для больных.

Также Гончарук добавил, что 25 февраля с 8 утра Пограничная служба переходит в режим пограничного скрининга в КПВВ Тиса для автомобильного сообщения.

"Не только в Тисе, но и охватываем все пункты пропуска от начала венгерско-украинского участка и такая работа будет проводиться во всех пунктах пропуска", - сказал он.

Напомним, временная противоэпидемическая комиссия Закарпатской областной государственной администрации соберется на экстренное совещание из-за вспышки коронавируса в Италии.

Также сообщалось, что консульство Украины в Милане останавливает работу из-за коронавируса.

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