Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцы решили не покидать лайнер Diamond Princess

Комментариев: 1
Из 25 граждан Украины, которые работают на судне, 24 отказались от эвакуации, сообщили в МИД.
Круизный лайнер Diamond Princess на карантине у берегов Японии
Круизный лайнер Diamond Princess на карантине у берегов Японии
 
Почти все украинцы, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину. Об этом 24 февраля рассказал Громадському радио начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.
 
Ранее сообщалось, что на лайнере находятся 25 граждан Украины, двое из которых заразились коронавирусом. Все они - члены экипажа судна.
 
"Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт",- уточнил представитель ведомства.
 
По словам Коваленко, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В таком случае планируют принимать соответствующие меры.
 
Как подчеркнул чиновник, вопрос возвращения в Украину будет решаться прежде всего гражданами и владельцем судна.
 
Напомним, судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Так как среди пассажиров был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел COVID-19, власти Японии поместили корабль на карантин.
 
Всего на судне находились 3,6 тысяч человек из 50 стран. Общее число заболевших превысило 600 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Япония, украинцы, эвакуация, лайнер, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Boxerogos    25.02.2020, 00:18
Оценка:  0
Boxerogos
А чё,нормально!Кормят,поят,ухаживаю т,пиарят...И всё на халяву.А что до коронавируса,то он очень скоро появится и в нашей"писляпэрэможной"н едостране.Всё начнётся с западных областей,населённых приматами-бандерлогами.Скоро.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь