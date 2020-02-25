Украинцы решили не покидать лайнер Diamond Princess

Из 25 граждан Украины, которые работают на судне, 24 отказались от эвакуации, сообщили в МИД.

Почти все украинцы, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину. Об этом 24 февраля рассказал Громадському радио начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

Ранее сообщалось, что на лайнере находятся 25 граждан Украины, двое из которых заразились коронавирусом . Все они - члены экипажа судна.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт",- уточнил представитель ведомства.

По словам Коваленко, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В таком случае планируют принимать соответствующие меры.

Как подчеркнул чиновник, вопрос возвращения в Украину будет решаться прежде всего гражданами и владельцем судна.

Напомним, судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Так как среди пассажиров был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел COVID-19 , власти Японии поместили корабль на карантин.

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