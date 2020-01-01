В заповедных плавнях под Одессой возник пожар

Штормовой ветер раздул огонь, который быстро распространился вдоль Днестровского лимана.

В Одесской области возник пожар в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка. Об этом вечером 24 февраля сообщила пресс-служба парка в Facebook.

Отмечается, что возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени. Распространению огня способствует северный ветер, который раздувает огонь вдоль лимана.

По информации издания Думская, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В ГСЧС ситуацию пока не прокомментировали.

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Напомним, в конце января в Нижнеднестровском национальном природоохранном парке загорелся камыш и сухая трава . Огонь охватил территорию заповедника в районе озера Погорелое и распространился к станции Днестр.