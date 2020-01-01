В Украине восстановят должность главного санитарного врача

В ближайшее время его функции будут возложены на одного из заместителей министра здравоохранения.

Кабинет Министров в ближайшее время восстановит должность Главного государственного санитарного врача и возложит его функции на заместителя министра здравоохранения. Об этом в понедельник, 24 февраля, заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

“Когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится на плечи Главного государственного санитарного врача. Эта должность была в свое время ликвидирована и решением правительства она будет восстановлена. В ближайшее время функции Главного государственного санитарного врача будут возложены на заместителя министра здравоохранения, и я думаю, что система будет работать четко и качественно", - заявил Ляшко.

При этом он не уточнил, какой именно заместитель главы МОЗ получит указанную должность.

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