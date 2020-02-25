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В Николаеве отремонтированные казармы не выдержали сильного ветра

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Минобороны готовит претензию генподрядчику, который занимался ремонтом здания в 2017 году.
 
В Николаеве сильный ветер сорвал крышу казарм, которые ремонтировали несколько лет назад. Министерство обороны назначило служебную проверку в связи с инцидентом, сообщила пресс-служба ведомства 24 февраля.
 
"Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. Объем нанесенного ущерба государству устанавливается", - отметили в Минобороны.
 
По информации главного квартирно-эксплуатационного управление Вооруженных сил Украины, ремонт сооружения, которое пострадало от непогоды, проводился в 2017 году. 
 
Учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составляет десять лет, Минобороны готовит претензию организации-генподрядчику.
 
 
 
Ранее сообщалось, что при строительстве военных казарм в Житомирской области были выведены 15 миллионов гривен бюджетных средств.

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Теги: Минобороны, Николаев, видео, ремонт, крыша, непогода, подрядчики, казарма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    25.02.2020, 06:17
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Видимо,Ниф-Ниф и Нуф-Нуф строили.
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