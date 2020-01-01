В Украине растет число жертв гриппа

Во Львовской области за неделю от гриппа умерли два человека. Скончались 64-летняя женщина и 78-летний мужчина.

Во Львовской области от гриппа умерли две пенсионера Comments.UA

Во Львовской области в результате осложнений от заболевания гриппом в течение недели умерли двое людей. Об этом сообщает Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Жертвами недуга стали 64-летняя женщина и 78-летний мужчина. Известно, что они обратились за медицинской помощью на 3-4-й день заболевания.

"Состояние осложнилось из-за наличия сопутствующих заболеваний - сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и почек. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А", - отметили в лабораторном центре.

Ранее сообщалось, что всего в Украине от начала эпидсезона (октябрь 2019 года) зарегистрировали 38 летальных случаев.

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