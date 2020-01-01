Итоги 24 февраля: Угроза пандемии и рекорд цены на газ

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

В ВОЗ указали на риск пандемии COVID-19; Нафтогаз сообщил о минимальной цене на газ за последние четыре года: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В трех новых странах зафиксировали COVID-19

Первые случаи заболевания коронавирусом выявили в Афганистане, Бахрейне и Кувейте.

По последним данным, в Китае заразились более 77,6 тысячи человек, из них 2,6 тысячи скончались.

В ВОЗ заявили об угрозе пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что коронавирус из Китая потенциально может стать пандемией.

По его словам, сейчас наблюдаются эпидемии в разных частях мира, которые требуют индивидуального реагирования.

Украина усилила меры безопасности из-за распространения коронавируса в мире

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина усиливает меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса в новых странах, в частности, в Италии.

Всех пассажиров, которые прибывают самолетами или автобусами из стран, где ранее подтвердились случаи заражения, будут проверять в таком же режиме, как с азиатского направления.

Также стало известно, что Генеральное консульство Украины в Милане прекращает прием граждан и выдачу документов из-за распространения COVID-19. Всего в Италии инфицировано 229 человек, среди них нет украинцев.

Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Италию и Иран.

Фондовые индексы США рухнули на фоне угрозы COVID-19

Три основных фондовых индекса потеряли более 3% из-за усиливающихся опасений по поводу влияния коронавируса на глобальную экономику.

В Украине рекордно подешевел газ для населения

В Нафтогазе заявили о снижении в феврале цены на газ для населения на 15%, или на 700 гривен − до 3 950 гривен за тысячу кубометров (без НДС, наценки газзбытов и доставки).

Как подчеркнули в компании, это самая низкая оптовая цена для населения с апреля 2016 года.

Суд восстановил Насирова в должности

Шестой апелляционный админсуд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы, признав его увольнение противоправным.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховном суде.

На Украину обрушилась непогода

В результате прихода мощного циклона в Украине резко ухудшилась погода. По всей стране наблюдали штормовой ветер, дождь и мокрый снег. Утром в понедельник были обесточены более 250 населенных пунктов в семи областях.

Наиболее сильно циклон ударил по Одесской и Николаевской областям.

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