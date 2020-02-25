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Сепаратисты выпустили 20 мин по позициям ВСУ

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За сутки противник пять раз нарушал режим тишины с применением запрещенного вооружения. Потерь среди военнослужащих нет.
На Донбассе выпустили 20 мин по украинским позициям
На Донбассе выпустили 20 мин по украинским позициям
facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе в течение прошлых суток, 24 февраля, сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. В сторону украинских позиций они выпустили 20 мин, сообщает пресс-центр ООС. 

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Отмечается, что противник обстрелял позиции военных ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Марьинки и неподалеку Песков. А в районе Талаковки противник с миномета калибра 82 мм выпустил 10 мин.

Еще 10 мин с миномета калибра 120 мм сепаратисты выпустили рядом с Новотошковским. Обстрелы из гранатомета велись в районе населенного пункта Шумы. 

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Вчера, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. От начала этих суток российские оккупационные войска из 82-мм миномета выпустили 5 мин по защитникам Талаковки. Потерь нет, - сообщили в пресс-центре.

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Теги: Мины, Донбасс, Обстрел, Сепаратисты, Ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины
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Комментариев (1)
BROKER666    25.02.2020, 08:35
Оценка:  +10
BROKER666
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