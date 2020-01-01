Под Ровно беременная мама с 10 детьми отравились угарным газом
В селе Малушка Ровенской области беременная женщина, которая находилась дома с 10 детьми, отравилась угарным газом. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Инцидент произошел в двухэтажном доме, который отапливается газовым котлом.
Самому младшему ребенку в семье всего лишь 11 месяцев, а самому старшему - 14 лет. Последствия угарного газа первым на себе ощутил один из малышей, которого стошнило.
По предварительной информации, в доме были нарушены правила эксплуатации газовым котлом, что стало причиной утечки газа. Эксперты сейчас уточняют все детали происшествия.
Женщину и 10 детей в больницу привез ее муж. При этом всем им понадобилась госпитализация. Женщину и трех детей положили в реанимацию из-за тяжелого состояния.
В данное время стало известно, что матери и ее трем детям стало уже лучше, и их жизни ничего не угрожает. Врачи намерены их направить в детское отделение, чтобы многодетная семья могла находиться рядом друг с другом.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области три человека отравились угарным газом. Всех троих госпитализировали.
Напомним, что ранее мужчину с двухлетним сыном нашли мертвыми в квартире в Харькове. Беременная женщина, также находившаяся в квартире, госпитализирована. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать отравление угарным газом.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet