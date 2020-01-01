Под Ровно беременная мама с 10 детьми отравились угарным газом

Женщину и 10 детей в больницу привез ее муж. Им понадобилась госпитализация. Маму и трех детей положили в реанимацию из-за тяжелого состояния.

В селе Малушка Ровенской области беременная женщина, которая находилась дома с 10 детьми, отравилась угарным газом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в двухэтажном доме, который отапливается газовым котлом.

Самому младшему ребенку в семье всего лишь 11 месяцев, а самому старшему - 14 лет. Последствия угарного газа первым на себе ощутил один из малышей, которого стошнило.

По предварительной информации, в доме были нарушены правила эксплуатации газовым котлом, что стало причиной утечки газа. Эксперты сейчас уточняют все детали происшествия.

Женщину и 10 детей в больницу привез ее муж. При этом всем им понадобилась госпитализация. Женщину и трех детей положили в реанимацию из-за тяжелого состояния.

В данное время стало известно, что матери и ее трем детям стало уже лучше, и их жизни ничего не угрожает. Врачи намерены их направить в детское отделение, чтобы многодетная семья могла находиться рядом друг с другом.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области три человека отравились угарным газом. Всех троих госпитализировали.

Напомним, что ранее мужчину с двухлетним сыном нашли мертвыми в квартире в Харькове. Беременная женщина, также находившаяся в квартире, госпитализирована. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать отравление угарным газом.

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