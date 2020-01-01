Непогода в Украине: один погибший, четверо раненых

Травмировались люди в Херсоне, Кропивницком, Ивано-Франковске и Запорожье. Также один человек погиб в Одессе. Ураган оставил без электричества 504 населенных пункта в 12 областях.

В результате непогоды в Украине погиб один человек и четверо травмированы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что травмировались люди в городах Херсон, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Запорожье. Также один человек погиб в Одессе. Частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в девяти областях: Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой.

Подразделениями ГСЧС осуществлено 211 выездов для оказания помощи населению, убрано 239 поваленных деревьев. Всего привлекалось 774 человек личного состава и 208 единиц техники ГСЧС.

Кроме того, по состоянию на сегодня остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях, а именно: Николаевская - 147, Одесская - 124, Днепропетровска - 69, Херсонская - 52, Запорожская 41, Донецк - 25, Полтавская - 11, Винницкой - 11, Сумской - 8, Кировоградская - 8, Черновицкая - 5 и Луганска - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также, по информации ГСЧС, 25 февраля в Украине, кроме северных областей, объявлено штормовое предупреждение. Как отмечается, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Напомним, 24 февраля на Украину обрушилась непогода. В связи с перемещением активного циклона в стране были сильный ветер, осадки в виде дождя и мокрого снега.

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