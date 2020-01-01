Причиной данного поступка послужила ревность.

В Одессе мужчина пытался покончить с собой на глазах полицейских Скриншот

Попытку самоубийства мужчины, который пытался перерезать себе горло, предотвратили сотрудники полиции. Инцидент произошел в Суворовском районе Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области у себя в Facebook.

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Как сообщается, 24 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что мужчина пытается покончить с собой из-за приступа ревности. Прибыв на место, сотрудники полиции услышали шум, и звук разбивающегося стекла во дворе дома. Патрульные перелезли через забор, чтобы успеть спасти жизнь мужчине.

Так, полицейские увидели мужчину с приставленным к горлу лезвием. Он говорил непонятные вещи и грозился перерезать себе горло. Во время разговора с копами человек на секунду отвлекся, это дало сотрудникам полиции время для того, чтобы скрутить неадекватного человека и надеть на него наручники.

До приезда скорой полицейские оказали ему первую помощь, так как мужчина успел нанести себе глубокие порезы. Мужчину госпитализировали, обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее под Черниговом нашли повешенным 5-летнего мальчика.

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