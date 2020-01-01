Кинопремьеры недели: "Черкассы" и "Человек-невидимка"

Главные премьеры кино в Киеве и Украине за неделю 24 февраля - 1 марта 2020. С 27 февраля 2020 года в кинотеатрах можно посмотреть сразу семь новых кинопремьер.

Что смотреть в кино на этой неделе в Украине youtube.com

В кино можно посмотреть военную драму “Черкассы”, фантастический триллер “Человек-невидимка”, биографическую драму с Кристен Стюарт в главной роли “Опасная роль Джин Сиберг”, историческую драму от культового режиссера Романа Полански “Офицер и шпион”, комедийный экшн ”Пушки Акимбо”, австралийский мультфильм “Дерево желаний”.

С 29 февраля 2020 года начнется показ анимационного фильма “Вперед”, который озвучивали звезды Голливуда - Том Холланд, Октавия Спенсер и Джулия Луис-Дрейфус.

Черкассы

Черкассы / фото: youtube.com

Жанр: военная драма

Режиссер: Тимур Ященко

Актеры: Евгений Ламах, Дмитрий Сова, Роман Семисал

Фильм основан на реальных событиях. Сюжет разворачивается в марте 2014 года на озере Донузлав. Минный тральщик “Черкассы” вместе с другими украинскими кораблями попадает в оккупацию российских военных. Путь в море перекрыт затопленными суднами, украинцы оказываются в ловушке. В течение трех недель “Черкассы” держали оборону, в то время как другие корабли сдавались россиянам. Тральщик стал единственным кораблем, который удержал украинский флаг на своей мачте.

Создателей ленты консультировал капитан “Черкасс” - Юрий Федаш, а некоторые моряки участвовали в съемках в качестве актеров. Фильм снимали в Одессе, Очакове, Николаевской области, и в небольшом селе неподалеку от Чернигова.

Человек-невидимка

Человек-невидимка 2020 / фото: youtube.com

Жанр: фантастический триллер

Режиссер: Ли Уоннелл

Актеры: Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн, Элдис Ходж, Сторм Рейд

Новая киноверсия истории о Человеке-невидимке. На этот раз - фильм ужасов. В центре сюжета Сесилия Касс. Долгие годы она страдает от насилия и жестокого обращения своего мужа, успешного бизнесмена.

Однажды Сесилия находит в себе силы бросить его и Эдриан совершает самоубийство. Несмотря на то, что смерть мужа выглядит загадочно, женщина решила, что наконец-то сможет жить спокойно. Со временем Сесилия начинает понимать, что не одна дома, ее не покидает ощущение присутствия потусторонних сил. Вскоре она узнает, что “смерть” мужа - часть ужасного высокотехнологического проекта.

Опасная роль Джин Сиберг

Опасная роль Джин Сиберг / фото: youtube.com

Жанр: биографическая драма

Режиссер: Бенедикт Эндрюс

Актеры: Кристен Стюарт, Джек О’Коннелл, Маргарет Куэлли, Винс Вон

Конец 60-х годов, актриса Джин Сиберг - звезда французской “новой волны”. Она не может быть в стороне политических событий в США, а именно выступает за права афроамериканцев и индейцев, оказывает финансовую помощь “Черным пантерам”.

Бурная деятельность звезды кино не остается незамеченной ФБР, спецслужбы разворачивают против Сиберг целую спецоперацию. Они не только следят за Джин, но и устраивают разного рода провокации. Спецслужбы подсылают к актрисе спецагента, который станет ключевой персоной в этой истории.

Офицер и шпион

Офицер и шпион / фото: youtube.com

Жанр: историческая драма

Режиссер: Роман Полански

Актеры: Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Эммануэль Сенье

Фильм - экранизация одноименного романа Роберта Харриса. В январе 1895 года артиллерийский офицер Альфред Дрейфус был безвинно обвинен в шпионаже в пользу Германии. Его осуждают на довечное заключение на острове Дьявола. Мари-Жорж Пикар - начальник военной контрразведки выступает главным обвинителем по делу Дрейфуса.

Со временем, досконально изучив дело, он понимает, что установление истины послужит укреплению репутации не только французской армии, но Французской Республики. К тому же, шпионская информация продолжает поступать в Германию. В итоге, французское общество разделилось, во многих странах началась кампания за справедливый пересмотр дела Дрейфуса.

Пушки Акимбо

Пушки Акимбо / фото: youtube.com

Жанр: комедийный экшн

Режиссер: Джейсон Ли Гауден

Актеры: Дэниэл Рэдклифф, Самара Уивинг, Риз Дерби

Главная детская мечта Майлза - быть супергероем, но он вырос, а героем так и не стал. Основное занятия парня - разработка видеоигр. Но размеренную жизнь Майлза нарушают SKIZM - банда, которая ворвавшись в его дом, ставит ему смертельное задание.

Майлз должен запустить в сеть опасную игру. Ее участники будут вынуждены сражаться насмерть друг с другом для развлечения миллионной онлайн-аудитории. В свою игру преступники ввели и Нову, бывшую девушку Майлза. Теперь парню ничего не остается, как все таки стать супергероем и спасти Нову, а также других людей.

Сказки магического города. Дерево желаний

Жанр: анимация

Режиссер: Рикард Куссо

Актеры: Миранда Тапселл, Росс Ноубл, Кейт Мерфи

Керри - молодой опоссум, мечтающая хоть однажды встретить Рождество со снегом. Исполнить ее желание может Дерево желаний, растущее в лесу. Найдя цветок на нем, можно загадать самое сокровенное, и оно обязательно исполнится. В итоге, что-то пошло не так, и Керри замораживает весь город, тем самым подвергнув опасности всех его жителей. Теперь ей придется исправлять ситуацию, она отправится в опасное путешествие по дикой местности. Но главное - Керри придется бороться с собственной неуверенностью и страхами.

Вперед

Вперед / фото: youtube.com

Жанр: анимация

Режиссер: Дэн Скенлон

Актеры: Том Холланд, Октавия Спенсер, Джулия Луис-Дрейфус

Мультфильм в жанре городского фэнтези. Два брата эльфа Йен и Барли Лайтфуты - жители волшебного мира, где соседями выступают тролли, кентавры и другие магические создания. Но жизнь меняется и волшебства становится все меньше. Мать братьев дает им посох отца, который тот оставил дома перед своим исчезновением.

Ребята должны были получить его в день своего 16-летия. С помощью волшебного камня на посохе им удастся на один день вернуть отца. Братья отправляются в путешествие, чтобы в полной мере насладится общением с родителем. Заодно им предстоит узнать, куда же подевалась магия из их мира.