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В Мариуполе на меткомбинате нашли два десятка снарядов и мин

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На место инцидента немедленно выехали пиротехники. Они обнаружили и изъяли 19 боеприпасов.
Пиротехники изымают боеприпасы на ММК Ильича
Пиротехники изымают боеприпасы на ММК Ильича
ГСЧС

В Мариуполе на металлургическом комбинате им. Ильича (ММК) обнаружили взрывоопасные предметы. Об этом накануне сообщило управление ГСЧС в Донецкой области.

"Для предупреждения возможных несчастных случаев, на месте происшествия была организована охрана взрывоопасных предметов до прибытия пиротехнического подразделения аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления", – говорится в сообщении.

На место инцидента немедленно выехали пиротехники. Они обнаружили и изъяли 19 боеприпасов: два снаряда калибра 125 мм, один снаряд калибра 122 мм, шесть снарядов калибра 100 мм, три снаряда калибром 76 мм, один снаряд калибра 45 мм, три снаряда калибра 30 мм, одну противотанковую мину ТМ-62, одну противопехотную мину ПОМЗ, одну минометную мину калибра 120 мм.

В результате инцидента никто не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: В Мариуполе на меткомбинате нашли два десятка снарядов и мин

Напомним, житель села Молдово Саратского района обнаружил 102 гранаты времен Второй мировой войны, вскапывая огород.

Ранее сообщалось, что в Житомире гранатометы выбросили в мусорник. Мужчина обнаружил в мусорном контейнере на улице Фруктовой два противотанковых гранатомета РПГ-26.

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Теги: металлургия, фото, завод, боеприпасы, ММК им.Ильича, Донецкая область, донбасс, Мариуполь, снаряд, мина, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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