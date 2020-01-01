В Мариуполе на меткомбинате нашли два десятка снарядов и мин

На место инцидента немедленно выехали пиротехники. Они обнаружили и изъяли 19 боеприпасов.

В Мариуполе на металлургическом комбинате им. Ильича (ММК) обнаружили взрывоопасные предметы. Об этом накануне сообщило управление ГСЧС в Донецкой области.

"Для предупреждения возможных несчастных случаев, на месте происшествия была организована охрана взрывоопасных предметов до прибытия пиротехнического подразделения аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления", – говорится в сообщении.

На место инцидента немедленно выехали пиротехники. Они обнаружили и изъяли 19 боеприпасов: два снаряда калибра 125 мм, один снаряд калибра 122 мм, шесть снарядов калибра 100 мм, три снаряда калибром 76 мм, один снаряд калибра 45 мм, три снаряда калибра 30 мм, одну противотанковую мину ТМ-62, одну противопехотную мину ПОМЗ, одну минометную мину калибра 120 мм.

В результате инцидента никто не пострадал.

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