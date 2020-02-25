"Скрыл болезнь - уголовная ответственность": Украинец о жизни в Китае

Вернувшийся из Китая украинец рассказал, как живут люди в охваченной эпидемией стране.

В Китае, где сейчас эпицентр эпидемии коронавируса, в некоторых районах людям запрещают выходить из дома. Украинец Алексей Лесной рассказала, как живут люди в стране охваченной эпидемией. Об этом сообщает “Апостроф“.

Алексей недавно вернулся из охваченного коронавирусом Китая. Однако для этого ему пришлось облететь несколько стран – из Шанхая в Москву, оттуда во Франкфурт, а потом уже в Киев.

По ситуации с карантином. Мне сказали, что до моего прилета было жестче, но когда я приехал, все было довольно спокойно, организовано, без паники. По поводу, что закрывают дома - в зависимости от района и местных властей - если были случаи, что был хотя бы один зараженный - всех закрывают внутри на 14 дней, безвылазно. Кому-то давали пропуска, бывали случаи, что через окна продукты передавали, - рассказал он.

Алексей также уточняет, что в Китае власти запретили населению появляться на улице без медицинской маски.

Тебя никуда не выпустят и не впустят, если нет на лице маски. Другой момент - когда были люди заболевшие коронавирусом или были больны, но думали, что у них простуда, пытались это скрывать, говорили, что не больны, они ходили в людные места и заражали других - их за это представили к уголовной ответственности. Точно знаю, что несколько человек были пойманы и несут ответственность, не оглашалось какую, - рассказал Алексей.

Вернувшийся из Китая украинец Алексей Лесной apostrophe.ua

Он также отметил, что китайцам из-за коронавируса вообще запрещено покидать страну. Однако многие жители Китая все же путешествуют по миру вопреки запрету властей.

Но все равно, я летел русским “Аэрофлотом“, и было множество китайцев, из 300 примерно пассажиров минимум 250 - китайцы летели через Москву транзитом в другие города, я не знаю, как их проверяют, но их реально уйма и все куда-то вылетают, - рассказывает Алексей.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки скончался 71 человек. Подтверждены более 77,6 тысячи случаев заражения COVID-19.

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