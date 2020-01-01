У жителя Закарпатья подозревают коронавирус

Закарпатца госпитализировали в инфекционную больницу. Мужчина заболел после общения с шефом-китайцем из Хубея.

В инфекционной больнице подготовили специальный бокс для приема больного mukachevo.net

В Закарпатской области местного жителя, который контактировал с гражданином Китая, госпитализировали в областную инфекционною больницу, сообщает Mukachevo.net.

По данным издания, жителя с. Дедово отвезли в больницу с повышенной температурой. Врачам заболевший рассказал, что 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в Венгрии.

После того, как больной обратился к медикам, в Берегово было созвано противоэпидемическую комиссию и принято решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

В инфекционной больнице подготовили специальный бокс для приема больного. Мужчину проверят на коронавирус.

Также стало известно, что человек, который заболел, 1985 года рождения, работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй – эпицентра коронавируса – и месяц назад вернулся оттуда.

Премьер-министра Алексей Гончарук заявил, что правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине.

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