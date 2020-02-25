Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ГБР объявило о подозрении экс-нардепу Татьяне Чорновол

Комментариев: 2
Экс-нардеп подозревается в препятствовании работы журналиста.
Экс-нардеп Татьяна Черновол
Экс-нардеп Татьяна Черновол
Татьяна Черновол/Facebook

Следователи Государственное бюро расследований объявили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Нардепа подозревают в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Читай также: Черновол заявила, что в ГБР против нее использовали известный силовой прием

"Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи", - сообщили в ведомстве.

В ГБР не озвучили фамилию экс-депутата, однако по информации ряда СМИ - подозрение объявили Татьяне Черновол. 18 октября, во время судебного заседания над Сергееем Пашинским, она вырвала телефон из рук у журналиста издания "Правовой контроль Украины" Дмитрия Кучера. Тогда об этом писал глава НСЖУ Сергей Томилоенко.

В случае доказательства вины подозреваемой, ей грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, 28 января Татьяна Черновол незаконно проникла на территорию Государственного бюро расследований и попыталась бросить мобильный телефон в замдиректора Александра Бабикова.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ИИИИИИИИИИ    25.02.2020, 11:11
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
Дозвизделась.. А то что-то совсем у неё крышу рвать стало от чувства собственной значимости
Вереснь    25.02.2020, 11:07
Оценка:  +1
Вереснь
Теперь наградят деньгами или пистолет вручат?))или в СНБО пристроят.Как нынче модно стало наказывать))
lusyika    25.02.2020, 11:00
Оценка:  0
lusyika
Кту, коли нема шо робити, то він самі знаєте шо робить...так і В ГБР - то одному, то другому, щоб підлизати дупу ЗЕльцману!!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь