ГБР объявило о подозрении экс-нардепу Татьяне Чорновол

Экс-нардеп подозревается в препятствовании работы журналиста.

Следователи Государственное бюро расследований объявили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Нардепа подозревают в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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"Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи", - сообщили в ведомстве.



В ГБР не озвучили фамилию экс-депутата, однако по информации ряда СМИ - подозрение объявили Татьяне Черновол. 18 октября, во время судебного заседания над Сергееем Пашинским, она вырвала телефон из рук у журналиста издания "Правовой контроль Украины" Дмитрия Кучера. Тогда об этом писал глава НСЖУ Сергей Томилоенко.



В случае доказательства вины подозреваемой, ей грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.



Напомним, 28 января Татьяна Черновол незаконно проникла на территорию Государственного бюро расследований и попыталась бросить мобильный телефон в замдиректора Александра Бабикова.

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