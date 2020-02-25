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Польша будет добиваться вступления Украины в ЕС

Комментариев: 5
В Польше считают, что европейский проект имеет смысл, только, если он дает перспективу членства своим соседям.
Малгожата Госевска
Малгожата Госевска
ukrinform.ua

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Польша будет настаивать на том, чтобы для участников проекта “Восточного партнерства“ была предусмотрена перспектива евроинтеграции. Об этом вице-маршал Сейма Польши Малгожата Госевска заявила в интервью Укринформу.

Польша твердо придерживается позиции, что этот проект будет иметь смысл только тогда, когда он дает странам-участницам перспективу присоединения к европейским структурам, - отметила Госевская.

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По ее словам, дискуссия о будущем “Восточного партнерства“ продолжается как среди членов ЕС, так и в странах партнерства.

Чем это закончится, мы увидим через несколько месяцев, - заявила вице-маршал польского Сейма.

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В качестве примера она прокомментировала историю с вступлением в ЕС Северной Македонии, которое до сих пор так и не состоялось. Все потому, что переговоры заблокировали Франция, Дания и Нидерланды. Франция фактически заявила, что путь стран в Евросоюз закрыт.

Они говорят: “Мы даем вам шанс, надежду, делайте реформы, меняйте название страны, а мы вам потом так ничего и не подтвердим“. Это очень опасно, ведь никто не любит, когда его обманывают, - отметила Госевская.

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Польский политик убеждена, что такие примеры создают аргументы для противников проевропейского направления развития стран бывшего советского блока, а также затрудняет для Евросоюза сотрудничество с ними.

В частности, отмечает Малгожата Госевская, такие перипетии только подпитывают действия России, которая пытается показать Евросоюз в негативном свете и оттолкнуть от него страны “Восточного партнерства“.

Польша на различных форумах будет решительно представлять позицию о необходимости расширения ЕС. Мы будем говорить об этом со странами Центрально-Восточной Европы, чтобы общим голосом бороться за шанс для Украины, Грузии и Молдовы присоединиться к европейским структурам, - резюмировала вице-маршал Сейма Польши.

Напомним, Евросоюз ужесточил правила расширения. Еврокомиссия утвердила новую процедуру переговоров о расширении ЕС. В документе прописаны жесткие требование к странам по реформам.

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Теги: Евросоюз, Польша, Грузия, Молдова
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Комментариев (7)
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alexin777    25.02.2020, 12:15
Оценка:  -5
alexin777
как Германия Франция Италия ....... скажут так и будет
xapi3mat    25.02.2020, 12:17
Оценка:  +4
xapi3mat
до-до... и англия тож!
FPN    25.02.2020, 12:03
Оценка:  -5
FPN
ЕСТЕСТВЕННО ВЕДЬ ПО ЗАКОНУ ЕВРОПЫ О РЕСТИТУЦИИ ПОЛЬША ВЕРНЁТ СЕБЕ ТЕРРИТОРИЮ НА ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ!!!!!!
Путин-Xyйло    25.02.2020, 12:08
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Так пусть и кацапы вступят, тогда им Польшу "подарят", но это не точно
Пока что мокши все время не_туда "вступают"!
WTF2wtf    25.02.2020, 12:41
Оценка:  +1
WTF2wtf
VSHIVANKA (FPN),
упоротый ольгинский быдлобот оккупантов скачет нахер ...
Krotol2    25.02.2020, 11:51
Оценка:  -9
Krotol2
Польше видать платят хорошо за всякие ЛЯ ЛЯ
ЛаптиВверх    25.02.2020, 12:41
Оценка:  +1
ЛаптиВверх
Лох ты, стекломой. Польше выгодно убрать таможенные барьеры при торговле с соседями. А для этого надо состоять в ЕС. Автоматом это выгодно и Украине.
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