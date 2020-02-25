Польша будет добиваться вступления Украины в ЕС

В Польше считают, что европейский проект имеет смысл, только, если он дает перспективу членства своим соседям.

Читай также: Украина, Грузия и Молдова попросили финпомощи у ЕС

Польша будет настаивать на том, чтобы для участников проекта “Восточного партнерства“ была предусмотрена перспектива евроинтеграции. Об этом вице-маршал Сейма Польши Малгожата Госевска заявила в интервью Укринформу.

Польша твердо придерживается позиции, что этот проект будет иметь смысл только тогда, когда он дает странам-участницам перспективу присоединения к европейским структурам, - отметила Госевская.

Читай также: Британия введет новые паспорта после Brexit

По ее словам, дискуссия о будущем “Восточного партнерства“ продолжается как среди членов ЕС, так и в странах партнерства.

Чем это закончится, мы увидим через несколько месяцев, - заявила вице-маршал польского Сейма.

Читай также: Евросоюз выделил 230 млн евро на борьбу с коронавирусом

В качестве примера она прокомментировала историю с вступлением в ЕС Северной Македонии, которое до сих пор так и не состоялось. Все потому, что переговоры заблокировали Франция, Дания и Нидерланды. Франция фактически заявила, что путь стран в Евросоюз закрыт.

Они говорят: “Мы даем вам шанс, надежду, делайте реформы, меняйте название страны, а мы вам потом так ничего и не подтвердим“. Это очень опасно, ведь никто не любит, когда его обманывают, - отметила Госевская.

Читай также: Лавров предложил ЕС развивать экономические связи

Польский политик убеждена, что такие примеры создают аргументы для противников проевропейского направления развития стран бывшего советского блока, а также затрудняет для Евросоюза сотрудничество с ними.

В частности, отмечает Малгожата Госевская, такие перипетии только подпитывают действия России, которая пытается показать Евросоюз в негативном свете и оттолкнуть от него страны “Восточного партнерства“.

Польша на различных форумах будет решительно представлять позицию о необходимости расширения ЕС. Мы будем говорить об этом со странами Центрально-Восточной Европы, чтобы общим голосом бороться за шанс для Украины, Грузии и Молдовы присоединиться к европейским структурам, - резюмировала вице-маршал Сейма Польши.

Напомним, Евросоюз ужесточил правила расширения. Еврокомиссия утвердила новую процедуру переговоров о расширении ЕС. В документе прописаны жесткие требование к странам по реформам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.