Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук рассказал о главном достижении Украины за последние 10 лет

Комментариев: 4
По словам премьера, Украина состоялась, как демократическое государство.
Премьер-министр Алексей Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук
Алексей Гончарук/Facebook

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что Украина состоялась, как демократическое государство. Об этом он сказал в Киеве на Форуме реформ: на пути в Вильнюс, пишет "Укринформ".

Читай также: Нужно торговать наркотиками, чтобы выплатить кредит по квартире — Гончарук

"Главным достижением нашей страны за последние 10-летия является демократия, и как демократия мы уже состоялись, Конечно, это делает нас более уязвимыми, поскольку информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, пытаться сталкивать различные части общества, но главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться. Мы точно как страна в этом плане уже состоялись", - отметил Гончарук.

Читай также: ГБР объявило о подозрении экс-нардепу Татьяне Чорновол

Премьер-минстр подчеркнул , что на данный момент основная задача государства - трансформировать украинскую экономику. По его словам, главные цели правительства - "Это рынок земли, рынок труда, рынок капитала".

"Я уверен, что страна может быть изменена в ближайшее время коренным образом, и это может сделать наше государство одним из наиболее успешных и интересных в мире", - заявил Гончарук.

Напомним, Гончарук рассказал, что Украина усиливает меры безопасности из-за коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
trgvm1    25.02.2020, 12:20
Оценка:  -1
trgvm1
кацапі ебальники завалите
lusyika    25.02.2020, 12:12
Оценка:  +4
lusyika
Вєлічайшеє достіженіє - це смокат в ВР і гомік Прем'єр!!!!!! Такого дійсно ще не було!!!!!!!!
FPN    25.02.2020, 12:01
Оценка:  -6
FPN
ЯЗЫКОВЫЙ ГЕНОЦИД ЭТО ДЕМОКРАТИЯ??????????????????????? ????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Boxelohos    25.02.2020, 12:03
Оценка:  +5
Boxelohos
Так языковый геноцид в Украине устраивает рашка, иначе как объяснить что из подвалов дыныры выпускают русскоговорящих?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь