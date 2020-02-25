Гончарук рассказал о главном достижении Украины за последние 10 лет

По словам премьера, Украина состоялась, как демократическое государство.

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что Украина состоялась, как демократическое государство. Об этом он сказал в Киеве на Форуме реформ: на пути в Вильнюс, пишет "Укринформ".

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"Главным достижением нашей страны за последние 10-летия является демократия, и как демократия мы уже состоялись, Конечно, это делает нас более уязвимыми, поскольку информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, пытаться сталкивать различные части общества, но главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться. Мы точно как страна в этом плане уже состоялись", - отметил Гончарук.

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Премьер-минстр подчеркнул , что на данный момент основная задача государства - трансформировать украинскую экономику. По его словам, главные цели правительства - "Это рынок земли, рынок труда, рынок капитала".



"Я уверен, что страна может быть изменена в ближайшее время коренным образом, и это может сделать наше государство одним из наиболее успешных и интересных в мире", - заявил Гончарук.



Напомним, Гончарук рассказал, что Украина усиливает меры безопасности из-за коронавируса.

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