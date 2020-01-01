В результате происшествия никто не пострадал.

В Кривом Роге авто снесла ограждение и повисла над рекой dp.dsns.gov.ua

В Кривом Роге, 25 февраля, легковой автомобиль протаранил ограждение моста и повис над рекой. Инцидент случился на улице Сичеславской. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Так, около 06:13 утра спасатели получили сообщение о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль марки Mitsubishi Carisma свисает с моста над рекой Саксагань.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС выяснили, что водитель потерял управление, вследствие чего машина снесла ограждение, вылетев за пределы дороги. Авто удалось вытащить при помощи троса и лебедки.

В результате происшествия никто не пострадал dp.dsns.gov.ua

В аварии никто не пострадал. Для оказания помощи были привлечены 7 человек личного состава и одна единица техники.

Напомним, ранее под Одессой пьяный полицейский на мотоцикле устроил ДТП.

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