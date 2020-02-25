В Украине появятся медицинский и цифровой кодексы

Нардеп Стефанчук назвал приоритеты парламента на 2020 год: принятие ряда законопроектов и кодексов.

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В числе основных приоритетов Верховной Рады в 2020 году будет принятие новых кодексов, в частности медицинского и цифрового. Об этом на Форуме реформ в Киеве во вторник, 25 февраля, сказал первый вице-спикер Руслан Стефанчук, сообщает Левый берег.

Первый блок - изменения в Конституцию Украины. Это сокращение депутатов до 300, законодательная инициативы народа Украины. Еще одна инициатива, которая сейчас обсуждается, - вопрос децентрализации. Следующие вопросы - связаны с кодификацией, систематизация законодательства, - сказал Стефанчук.

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В частности, планируется принять кодекс судоустройства, кодекс об административных процедурах, медицинский кодекс, цифровой кодекс, кодекс электронных коммуникаций, кодекс об административных проступках. Также в планах - пересмотр Гражданского кодекса, Жилищного кодекса, Уголовного кодекса, Кодекса о недрах.

Кроме того, Рада планирует рассмотреть ряд важных законопроектов, в том числе о труде, о медиа, о медиации, о групповом иске, об одноразовом декларировании активов физических лиц, о страховой медицине, о лоббировании и др.

В то же время, Стефанчук признал, что не все принятые законопроекты Слуги народа были успешными, а в некоторые из них “проникли лоббистские нормы“, которые нужно вычищать.

За период функционирования Верховная Рада IX созыва успела принять более 100 законодательных актов. Все ли из них были успешны? Все ли достигли цели? Бесспорно, нет, - отметил первый вице-спикер.

Напомним, в “Слуге народа“ недовольны работой правительства. По словам нардепа Стефанчука, у президентской фракции есть много вопросов к Кабмину.

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