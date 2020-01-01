Гончарук признался, сколько больниц готовы к больным с коронавирусом

Премьер оценил готовность украинских больниц принимать пациентов с китайским гриппом.

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В каждой области Украины разработан план на случай выявления инфицированных на коронавирус, и более 2 тыс. больниц готовы принять таких больных. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса, пишет Интерфакс-Украина.

В какой бы области не возникла опасность, там есть люди, которые мгновенно на это отреагируют, поместят человека в инфекционный бокс и предоставят ему всю необходимую помощь. Система готова отреагировать на такую ситуацию. Но мы делаем все для того, чтобы ее не допустить, для того, чтобы не было никаких дополнительных лишних волнений, - сказал глава Кабмина.

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По его словам, в стране есть достаточное количество бригад врачей-инфекционистов, нет также дефицита костюмов, масок, респираторов.

Даже в случае, если будет зафиксирован на территории Украины такой случай (заболевания на коронавирус – ред.) ничего страшного от этого не произойдет. У нас подготовлено достаточное количество и инфекционных боксов, и бригад врачей-инфекционистов, есть достаточное количество костюмов, масок, респираторов. То есть никакого дефицита мы сейчас не чувствуем. Этот ажиотаж, который сейчас часто нагоняется в Интернете, он абсолютно безоснователен, - подчеркнул премьер.

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Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в свою очередь отметил, что в лабораторию Центра общественного здоровья Украины были доставлены тест-системы, которые позволяют проводить исследования и выделять возбудитель коронавирусной инфекции.

Напомним, у жителя Закарпатья подозревают коронавирус. Закарпатца госпитализировали в инфекционную больницу. Мужчина заболел после общения с шефом-китайцем из провинции Хубей.

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