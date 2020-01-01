Дубилет рассказал, какие документы не подлежат диджитализации

Министр отметил, что есть категория документов, которые нельзя переводить в цифровой формат.

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Правительство Украины намерено полностью отказаться от использования любых бумажных документов, кроме тех, которые содержат секретную служебную информацию. Об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в эфире Радио НВ.

Говоря о том, какие документы не подлежат диджитализации, Дубилет употребил два термина — ДСП (документы с пометкой “Для служебного пользования“) и секретные документы.

Мы сейчас пытаемся, с одной стороны, внедрить тотальный документооборот, чтобы действительно ни одной бумажки не было у нас на столах, — возможно, кроме ДСП (ну, кроме секретных документов), — рассказал Дубилет, подчеркнув, что полный переход Кабмина к работе с документами в диджитал-формате должен состояться в этом году.

Также министр отметил необходимость введения единой системы электронного документооборота для всех украинских министерств.

Напомним, Дубилет призвал украинский бизнес не хранить бумажные чеки и Z-отчеты. Министр утверждает, что в хранении бумажных чеков нет необходимости.

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