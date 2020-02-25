На Донбассе сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из 82-мм минометов

Потерь среди украинских военных нет.

Утром, 25 февраля, боевики выпустили несколько мин 82-мм калибра по позициям украинских военнослужащих. Огонь велся в районе населенного пункта Талаковки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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“Текущие сутки, 25 февраля, сепаратисты начали с минометного обстрела. Утром по направлению от н.п. Пикузы оккупанты выпустили несколько мин 82-мм калибра по позициям наших мужественных воинов в районе Талаковки“, - говорится в сообщении.

Также сообщается об активизации диверсионно-разведывательных групп, особенно в ночное время. Разведка осуществляется для корректировки артиллерийского огня по позициям украинских военных.

Напомним, ранее в Мариуполе на меткомбинате нашли два десятка снарядов и мин.

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