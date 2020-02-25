Украинцы догнали марроканцев по уровню богатства - МВФ

В Украине уровень дохода на душу населения с учетом реальной покупательной способности национальных валют в 2019 году составил $ 9,7 тыс.

Украина по уровню дохода на душу населения в прошлом году опередила африканское королевство Марокко. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

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Уровень дохода на душу населения с учетом реальной покупательной способности национальных валют в 2019 году в Украине составил $ 9,7 тыс, немного опередив Марокко - $ 9,2 тыс.



Россия с показателем в $ 29,6 тыс. опустилась ниже Греции ($ 30,2 тыс.), а Мексика ($ 20,9 тыс.) оказалась богаче Беларуси ($ 20,6 тыс.).



Стабильный рост уровня дохода на душу населения в 2019 года показала Польша - показатель составил $33 991, опередив Португалию ($33 ​​665). Чехия ($38,8 тыс.) практически догнала уровень Италии ($40,4 тыс.).



Напомним, в МВФ подсчитали, что Украине нужно 20 лет, чтобы догнать Польшу.

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