Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцы догнали марроканцев по уровню богатства - МВФ

Комментариев: 3
В Украине уровень дохода на душу населения с учетом реальной покупательной способности национальных валют в 2019 году составил $ 9,7 тыс.
В МВФ подсчитали уровень дохода украинцев
В МВФ подсчитали уровень дохода украинцев
МВФ/Facebook

Украина по уровню дохода на душу населения в прошлом году опередила африканское королевство Марокко. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Читай также: Эксперты Международного валютного фонда начали работу в Киеве

Уровень дохода на душу населения с учетом реальной покупательной способности национальных валют в 2019 году в Украине составил $ 9,7 тыс, немного опередив Марокко - $ 9,2 тыс.

Россия с показателем в $ 29,6 тыс. опустилась ниже Греции ($ 30,2 тыс.), а Мексика ($ 20,9 тыс.) оказалась богаче Беларуси ($ 20,6 тыс.).

Стабильный рост уровня дохода на душу населения в 2019 года показала Польша - показатель составил $33 991, опередив Португалию ($33 ​​665). Чехия ($38,8 тыс.) практически догнала уровень Италии ($40,4 тыс.).

Напомним, в МВФ подсчитали, что Украине нужно 20 лет, чтобы догнать Польшу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
xapi3mat    25.02.2020, 13:49
Оценка:  +2
xapi3mat
экономика украины 50% в тени а у рф на 30-40% сфальцифифированы!
xapi3mat    25.02.2020, 13:50
Оценка:  +2
xapi3mat
так шта у украины как минимум в два раза выше официального а у рф в два раза ниже
nelci    25.02.2020, 14:06
Оценка:  -2
nelci
И только это и греет душу, когда приходят платежки....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь