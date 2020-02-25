Зеленский распорядился ограничить импорт угля и электричества

Президент отметил, что импортировать можно лишь те марки угля, которые не добываются в Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал ограничить импорт угля и электроэнергии. Об этом глава государства сообщил на совещании работников угольной отрасли в Киеве, пишет Интерфакс-Украина

О каком импорте может идти речь, когда страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? – сказал президент.

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Зеленский поставил перед министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем задачу ограничить импорт в Украину угля и электричества. Президент отметил, что импорт возможен исключительно в отношении определенных марок угля, которые не добываются внутри страны.

Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия, – подчеркнул Зеленский, резюмировав, что импорту нет места в украинской угольной отрасли.

Напомним, президент потребовал погасить долги по зарплатам для шахтеров. При этом Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплаты, если долги перед шахтерами не будут ликвидированы до конца апреля.

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