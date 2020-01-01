Президент Зеленский объявил войну "смотрящим" за шахтами

Зеленский дал указание провести финансовый и кадровый аудит на шахтах.

Термин "смотрящие" за шахтами должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими". Об этом 25 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совете работников угольной промышленности, видео его выступления опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

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Президент дал указание провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. По его словам, за 15 лет дотации государства составили почти 75 млрд грн. При этом за то же время долги государства перед предприятиями выросли до 28 млрд грн.



"Странная формула по которой государство вкладывает деньги, а в итоге получает убытки. Мы прекрасно понимаем, кто есть бенефициарами этой формулы, и прекрасно понимаем ее составляющие. И коррупция, и неэффективное управление и много чего, и импорт... Термин "смотрящие" за шахтами, кстати, должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими", - заявил Зеленский.

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Президент поручил министру энергетики Алексею Оржелю заняться проблемой коррупции на шахтах.



"Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Отчитаться публично и передать результаты аудита в правоохранительный органы", - сказал Зеленский.





Напомним, Президент потребовал погасить долги по зарплатам для шахтеров.

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