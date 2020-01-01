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В Кременчуге патрульный автомобиль протаранил троллейбус

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ДТП спровоцировал водитель полицейского авто, который уснул за рулем.
В Кременчуге патрульный автомобиль протаранил троллейбус
© poltava.to
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В Кременчуге патрульный автомобиль протаранил троллейбус
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Утром 25 февраля в Кременчуге Полтавской области произошло серьезное ДТП с участием городского троллейбуса и автомобиля патрульной полиции. Об этом пишет местное издание “Полтавщина“.

Как сообщается, патрульный Renault Duster врезался в троллейбус сзади перед одним из городских перекрестков.

Инспектор, сидевший за рулем, уснул за рулем. Он дежурил вторые сутки. На заднем сиденье патрульного авто сидели еще двое инспекторов, - сообщает патрульная полиция Кременчуга.

Двух полицейских, которые сидели на пассажирских сиденьях, забрал автомобиль скорой помощи.

Напомним, в Одессе патрульные задержали троллейбус с пассажирами. Правоохранители остановили троллейбус, чтобы задержать воров, которые затянули в общественный транспорт украденный велосипед.

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Теги: троллейбус, Кременчуг, Полтавская область, ДТП, патрульные, полиция
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