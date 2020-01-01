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Нулевая толерантность к коррупции: Гончарук заявил о перезапуске ГФС

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Премьер-министр Украины собирается искоренить коррупцию на всех уровнях Государственной фискальной службы.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и руководитель Государственной фискальной службы Украины Сергеем Солодченко
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и руководитель Государственной фискальной службы Украины Сергеем Солодченко
facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с новым руководителем Государственной фискальной службы Украины Сергеем Солодченко. Премьер-министр поставил перед руководителем задачи, в которых указал, что главная цель это полное искоренение коррупции на всех уровнях ГФС. Об этом он написал на своей странице в Facebook

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“Ранее добросовестный бизнес страдал от налоговиков, при этом не замечали теневые схемы. Это явление прекращаем раз и навсегда - в органах Государственной фискальной службы Украины не должно остаться ни одного коррумпированного работника, включая высшее руководство, - написал Гончарук.

Также он отметил, что нужно менять подход к работе с бизнесом. Он должен быть совсем другим. Честные предприниматели должны работать спокойно, а преступники быть наказаны.

Ожидаю быстрых и качественных результатов, - подытожил премьер.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/PMHoncharuk

Напомним, ранее Гончарук рассказал о главном достижении Украины за последние 10 лет. 

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Теги: Гончарук, ГФС, Коррупция, Бизнес
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