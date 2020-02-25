Еще шесть украинцев хотят эвакуироваться из Ухани – МИД

Всего в центре эпидемии в провинции Хубей остается 39 граждан Украины.

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Шестеро из 39 украинцев, всё еще остающихся в городе Ухань и провинции Хубей, изъявили желание эвакуироваться в Украину. Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, пишет “Интерфакс-Украина“

Это, прежде всего те, кто не смог попасть на борт самолета во время предыдущей эвакуации, а также другие лица, которые изменили свое мнение, - сказал Коваленко.

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Он уточнил, что граждан не допустили на борт самолета в связи с повышенной температурой тела, поэтому они остались в Ухани, и посольство оказывает им помощь, в том числе финансовую, организационную, содействовало в их поселении. По его словам, состояние здоровья людей удовлетворительное, и пока возможное наличие у них коронавируса не подтвердилось.

На данный момент посольство Украины в Китае, а также генеральные консульства Украины в Гуанчжоу и Шанхае проводят постоянный мониторинг по консульским округам, на которые разделена полностью вся КНР на предмет как раз желания граждан Украины оставить территорию Китая, а также выявления других возможных потребностей и помощи, - добавил Коваленко.

Напомним, украинцы решили не покидать лайнер Diamond Princess. Из 25 граждан Украины, которые работают на судне, 24 отказались от эвакуации, сообщили в МИД.

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