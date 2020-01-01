В столичных аэропортах нет дополнительных мер в связи с коронавирусом

Вопреки обещаниям властей никаких особых проверок пассажиры, прибывающие из зараженных стран, не проходят.

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В столичных аэропортах по состоянию на 14:00 вторника, 25 февраля, дополнительные меры эпидемиологической безопасности по проверкам пассажиров, прибывающих в Украину прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус, Министерством здравоохранения Украины не обеспечиваются. Об этом рассказали представители аэропортов “Борисполь“ и “Киев“ (Жуляны), пишет “Интерфакс-Украина“.

Так, в пресс-службе аэропорта “Борисполь“ заявили, что по состоянию на 14:00 вторника представитель санитарно-контрольного пункта Минздрава в обязательном порядке встречает лишь рейсы, прибывающие из Италии, хотя случаи заболевания отмечены уже во многих странах мира и Европы. В аэропорту “Киев“, по данным пресс-службы, не делается даже этого.

Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет. Со стороны государства никакого специального контроля в связи с эпидемией коронавируса ни на рейсах из Италии, ни на рейсах из других стран не обеспечено. Никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли, - сообщила руководитель пресс-службы аэропорта “Киев“ Галина Богданенко.

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По ее словам, в аэропорту “Киев“ в штатном режиме работает санитарно-карантинный пункт, находящийся в подчинении Лабораторного центра Минздрава на воздушном транспорте.

Этот пункт работает штатно, согласно всем процедурам и в соответствии с украинским законодательством. Специалисты санитарно-карантинного пункта прибывают к месту посадки самолета, только если получают сигнал от экипажа, что на борту находится пассажир, чье состояние здоровья вызывает опасение, - пояснила Богданенко.

Напомним, вчера глава государственной пограничной службы заверил журналистов, что с 20 часов 24 февраля всем пассажирам, прибывающим прямыми рейсами из Италии, в столичных аэропортах будут измерять температуру.

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