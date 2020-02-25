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В Харькове отменили спектакль с участием актера из РФ

Комментариев: 2
Актеру запрещен въезд в Украину из-за регулярного посещения территории оккупированного Крыма.
Российский артист Михаил Полицеймако
Российский артист Михаил Полицеймако
facebook.com/Михаил Полицеймако

В Харькове отменили комедию “Последний этаж“ с участием российского артиста Михаила Полицеймако. Спектакль должен был состояться во Дворце студентов НЮУ имени Ярослава Мудрого. Об этом сообщает УНИАН

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Так, российский актер должен был посетить Харьков, Киев и другие крупные города Украины, где бы принял участие в спектакле. Михаил Полицеймако входит в перечень не въездных лиц на территорию Украины из-за его регулярных поездок на оккупированную территорию Крыма.

Как сообщается, актер в 2015 году ездил в оккупированный Крым со спектаклем “Маленькие комедии“, а в 2017-м – со спектаклем “Третий лишний“. Также он внесен в базу “Миротворца“.

Напомним, ранее Украина запретила въезд известной российской телеведущей Дане Борисовой.

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Теги: Харьков, Артист, Запрет, Спектакль
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Комментариев (2)
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Предаторр    25.02.2020, 15:31
Оценка:  -4
Предаторр
И снова бессильная истерика...)))))
Woodbrother    25.02.2020, 15:36
Оценка:  +1
Woodbrother
Да , полетело это чучело домой без нашего бабла. Ну как тут истерику не закатать.
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