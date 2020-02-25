В Харькове отменили спектакль с участием актера из РФ

Актеру запрещен въезд в Украину из-за регулярного посещения территории оккупированного Крыма.

В Харькове отменили комедию “Последний этаж“ с участием российского артиста Михаила Полицеймако. Спектакль должен был состояться во Дворце студентов НЮУ имени Ярослава Мудрого. Об этом сообщает УНИАН.

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Так, российский актер должен был посетить Харьков, Киев и другие крупные города Украины, где бы принял участие в спектакле. Михаил Полицеймако входит в перечень не въездных лиц на территорию Украины из-за его регулярных поездок на оккупированную территорию Крыма.

Как сообщается, актер в 2015 году ездил в оккупированный Крым со спектаклем “Маленькие комедии“, а в 2017-м – со спектаклем “Третий лишний“. Также он внесен в базу “Миротворца“.

Напомним, ранее Украина запретила въезд известной российской телеведущей Дане Борисовой.

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