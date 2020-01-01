Наконечный: Власть уже полгода обещает доступную ипотеку, но ничего не делает

Власть уже полгода обещает для украинцев программу по доступному ипотечному кредитованию, но ничего для этого не делает. Об этом заявил член политсовета киевской организации партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Михаил Наконечный в прямом эфире телеканала «112 Украина», комментируя слова премьер-министра Алексея Гончарука о том, что выплачивать ипотеку можно только торгуя наркотиками или оружием.

«Возможно Гончарук так пошутил во время телешоу, но почему-то в студии никто не смеялся. Это действительно похоже на правду. Особенно если говорить о тех людях, которые взяли долгосрочные долларовые кредиты при курсе гривни к доллару 8 на двадцать лет и сейчас еще их отдают», – заявил политик.

Он подчеркнул, что в сфере ипотеки чиновник и банкиры зарабатывают на украинцах огромные деньги.

«Такую прибыль, как ипотека, приносит разве что игорный бизнес. Лучше бы Гончарук рассказал о своих успехах по ставкам ипотеки. У нас сейчас ипотеку выдают люди из закрытого круга собственников квартир», – отметил представитель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

Он уверен, что государство должно сначала разработать доступную ипотечную программу и только потом о ней говорить.

«Сначала нужно снизить учетную ставку Нацбанка, а потом уже говорить обо всем остальном. У нас власть уже и рынок земли открыла, и коммуналку снизила, промышленное производство и социальные стандарты повысила. Когда я слышу такие заявления от президента, премьер-министра, то иронически улыбаюсь, ведь они оторваны от реальности. Вот когда доступная ипотечная программа заработает, то президент должен выйти и сказать: у нас 100 или 200 тысяч человек воспользовались нашей уникальной программой государственного кредитования. Мы уже полгода слышим о доступной ипотеке, но власть для этого ничего не делает», – резюмировал Михаил Наконечный.