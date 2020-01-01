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Вернувшуюся из Италии украинку госпитализировали

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Жительница Черновцов недавно вернулась из Италии, ее госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Есть ли у женщины коронавирус, пока не ясно
Есть ли у женщины коронавирус, пока не ясно
depositphotos.com

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В Черновцах госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии. Как сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, ее проверяют на инфицирование коронавирусом, пишет Укринформ во вторник, 25 февраля.

В Черновицкую областную клиническую больницу в инфекционное отделение госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют, - сказала Полищук.

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Она добавила, что пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус. Более подробную информацию обещают обнародовать позже.

Напомним, ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус жителя Закарпатья, который вернулся из Венгрии, где контактировал с китайцем из провинции Хубэй. В Минздраве заверили, что у мужчины нет коронавируса, но тест на выявление инфекции ему еще не делали, так как их еще не успели развезти по регионам.

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Теги: вирус, Черновцы, больница, коронавирус, Италия
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Источник: korrespondent.net

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