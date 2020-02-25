Зеленского не приглашали в Москву на парад 9 мая - Офис президента

Зеленскому не поступало официальных приглашений из Кремля.

Власти России не направляла президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года. Об этом сообщили в Офисе президента в ответ на запрос "Украинской правды"

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"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение) отсутствует", сообщили в ОП.



Журналисты Украинской Правды также попросили прокомментировать предложение нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича направить парламентскую делегацию в Москву на 9 мая, однако в Офис президента оставили этот вопрос без ответа.



Напомним, президент Зеленский объявил войну "смотрящим" за шахтами.

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