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Зеленского не приглашали в Москву на парад 9 мая - Офис президента

Комментариев: 2
Зеленскому не поступало официальных приглашений из Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис Президента

Власти России не направляла президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года. Об этом сообщили в Офисе президента в ответ на запрос "Украинской правды"

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"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение) отсутствует", сообщили в ОП.

Журналисты Украинской Правды также попросили прокомментировать предложение нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича направить парламентскую делегацию в Москву на 9 мая, однако в Офис президента оставили этот вопрос без ответа.

Напомним, президент Зеленский объявил войну "смотрящим" за шахтами.

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Комментариев (2)
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Woodbrother    25.02.2020, 17:10
Оценка:  +2
Woodbrother
Зачем далеко ездить. На фронте каждый день военный парад рассейской военной техники. Она еще там и со спецэффектами - типа стреляет .
Путин-Xyйло    25.02.2020, 17:00
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
"Зеленскому не поступало официальных приглашений из Кремля." Надеюсь что он не расстроился!
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