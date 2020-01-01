Арестованы четыре участника беспорядков в Новых Санжарах

Арестованных подозревают в организации беспорядков во время протестов против размещения эвакуированных из Китая.

Полиция ищет еще одного подозреваемого в организации беспорядков МВД Украины

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Октябрьский райсуд Полтавы во вторник, 25 февраля, арестовал четырех человек, которых подозревают в организации массовых беспорядков во время протестов в Новых Санжарах. Об этом сообщил спикер Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, пишет УНН.

Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, - сказал Сулаев.

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Он отметил, что сейчас полиция выясняет место пребывания пятого подозреваемого, ведь по адресу места жительства его не было.

Ранее этот же суд отправил под ночной домашний арест задержанного во время столкновений в Новых Санжарах местного жителя Владимира Сиренко, который пытался наехать автомобилем на бойцов Национальной гвардии.

Напомним, жители Новых Санжар несут гуманитарную помощь к палатке Красного Креста. По словам советника главы МВД, жители Новых Санжар поддались “панике“, а сейчас хотят помочь эвакуированным из Уханя.

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