Под Киевом горел автобус с пассажирами

Оказавшиеся поблизости полицейские заметили пожар и помогли его тушить. Никто из людей не пострадал.

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На автодороге Киев – Чоп во вторник, 25 февраля, загорелся автобус с пассажирами, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Отмечается, что пламя и облако дыма в задней части автобуса инспекторы заметили возле стационарного поста и бросились на помощь.

Уже за считанные минуты локализовали пламя с помощью огнетушителей. Со слов водителя, причиной возгорания стала электропроводка. К счастью, медицинская помощь скорой ни пассажирам, ни водителю не понадобилась, – говорится в сообщении.

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На место происшествия вызвали спасателей. Инспекторы осуществляли организацию безопасного движения для всех участников уличного движения.

Напомним, в Киеве маршрутка с пассажирами на скорости врезалась в грузовик. Водитель, который не успел вовремя затормозить, и 11 его пассажиров были госпитализированы.

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