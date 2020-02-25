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В группе Go_A пообещали, что постараются избежать общения с прессой РФ

Комментариев: 1
Победители конкурса отбора на Евровидение не хотят сталкиваться с российскими журналистами.
Победители Нацотбора группа Go_A
Победители Нацотбора группа Go_A
instagram.com/suspilne.eurovision

Музыканты из группы Go_A, которые будут представлять Украину на Евровидении рассказали, что хотят избежать общения с российскими журналистами во время финала музыкального конкурса в Роттердаме. Об этом рассказала солистка группы Go_A.

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Екатерина Павленко на пресс-конференции 25 февраля.

Екатерина Павленко ответила на вопрос журналистов о том планируют ли музыканты общаться с российской прессой. Артистка подчеркнула, что группа готова к диалогу, однако попытается избежать такого общения. 

"Если этого общения невозможно будет избежать, то мы к нему готовы. Но если у нас будет возможность, то не будем этого делать", - отметила Павленко.



Напомним, победители Нацотбора 2020 рассказали, устроил ли их контракт, который отказалась подписывать MARUV.

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Комментариев (1)
margon    25.02.2020, 18:34
Оценка:  0
margon
Вы блин сначала дойдите до финала. Да и с чего это решили, что с вами будет кто то общаться. Ещё ничего из себя не представляют, зато щеки надули просто капец. Скромнее надо быть.
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