На Николаевщине тонны мусора оказались на деревьях

Власти Очакова сначала наведут порядок в самом городе после шторма, а потом начнут ликвидировать последствия непогоды у полигона ТБО.

В Николаевской области возле города Очаков сильный ветер во время шторма поднял в воздух тонны мусора с полигона твердых бытовых отходов (ТБО) и развесил их на деревья и разбросал по окрестным полям. Об этом сообщил накануне местный житель Андрей Дмитренко на своей странице в Facebook.

"Праздничные декорации" возле городского полигона твердых бытовых отходов в Черноморке. Вот так бывает, когда нарушается технология хранения. А поле у полигона вообще все в пакетах. Ужас!",– написал он.

Мэр Очакова Сергей Бычков комментарии УНН рассказал, что сначала наведут порядок в самом городе после шторма, а потом начнут ликвидировать последствия непогоды у полигона ТБО.

"Это было стихийное бедствие, ничего удивительного здесь нет, регионального уровня ситуация ТЭБ ЧС. Последствия будут ликвидироваться в соответствии с законодательством. Начнем убирать, когда устраним повреждения по городу: школы, дома, деревья уберем с проезжей части, все отрегулируем и займемся полигоном", – сообщил он.

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Напомним, из-за непогоды в Украине без электричества остались 504 населенных пункта в 12 областях. Также погиб один человек и четверо травмированы.

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