У эвакуированных из КНР взяли пробы на коронавирус

Результаты проверки ожидаются завтра. Повторно тесты проведут за три дня до конца обсервации.

Украина получила от ВОЗ тест-системы на коронавирус для проверки 950 человек facebook/Центр громадського здоров’я України

У всех находящихся в обсервации в Новых Санжарах взяты пробы на коронавирус. Об этом сообщил во вторник, 25 февраля, советник премьер-министра Антон Турупалов, пишет УНН.

"Сегодня шестой день обсервации. Все происходит в штатном режиме, все люди чувствуют себя хорошо. Температур нет. Сегодня мы закончили отбирать пробы для тестов уже в 100 процентов людей, которые находятся в обсервации, включая персонал, который обеспечивает ее деятельность. Уже завтра получим результаты по первой части исследуемых образцов, о чем обязательно сообщим", - сказал Турупалов.

Как известно, следующую проверку планируют провести за три дня до конца обсервации.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя. На борту воздушного судна, которое приземлилось в Харькове, были 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала.

После осмотра медиками прибывших пятью автобусами перевезли для обсервации в санаторий Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области.

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