Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У эвакуированных из КНР взяли пробы на коронавирус

Комментариев: 0
Результаты проверки ожидаются завтра. Повторно тесты проведут за три дня до конца обсервации.
Украина получила от ВОЗ тест-системы на коронавирус для проверки 950 человек
Украина получила от ВОЗ тест-системы на коронавирус для проверки 950 человек
facebook/Центр громадського здоров’я України

У всех находящихся в обсервации в Новых Санжарах взяты пробы на коронавирус. Об этом сообщил во вторник, 25 февраля, советник премьер-министра Антон Турупалов, пишет УНН.

"Сегодня шестой день обсервации. Все происходит в штатном режиме, все люди чувствуют себя хорошо. Температур нет. Сегодня мы закончили отбирать пробы для тестов уже в 100 процентов людей, которые находятся в обсервации, включая персонал, который обеспечивает ее деятельность. Уже завтра получим результаты по первой части исследуемых образцов, о чем обязательно сообщим", - сказал Турупалов.

Как известно, следующую проверку планируют провести за три дня до конца обсервации.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя. На борту воздушного судна, которое приземлилось в Харькове, были 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала.

После осмотра медиками прибывших пятью автобусами перевезли для обсервации в санаторий Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, тесты, эвакуация, Санаторий, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь