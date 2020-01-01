Мошенники пытались "продать" должности губернаторов за несколько миллионов

Мошенники прикрывались именем Зеленского и пытались продать должность главы Житомирской ОГА за 4 миллиона долларов. $550 тыс.

25 февраля правоохранители “на горячем“ задержали группу аферистов,, которые пытались получить у гражданина $1,65 млн за якобы содействие в назначении его на должность главы Житомирской ОГА. По словам мошенников, они якобы имели связь с президентом Украины, премьер-министром и главой Офиса президента.

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В пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили, что в тот же день задержали афериста во время получения первого транша суммы в $350 тыс. В общем он пытался получить $3 млн 100 тыс. за якобы содействие в назначении гражданина на должность главы Николаевской ОГА якобы через своих знакомых в Офисе президента Украины и Кабмине.

На данный момент проводятся первоочередные следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УКУ.





Напомним, чиновников Киевгорсвета подозревают в масштабном злоупотреблении.

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